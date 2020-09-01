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В администрации Симферополя появился вице-мэр – призрак: все его видят, но официально его не существует.

Как уже сообщалось, должность заместителя главы города по внутренней и информационной политике при Елене Проценко стала «несчастливой»: ни один из вице-мэров пока не смог протянуть на ней и полгода. Так, Александр Макарь уволился через 3 месяца, заменить его сначала хотели приятельницей градоначальницы Елены Проценко Снежаной Шендриковой – дамой без опыта работы на муниципальной службе, зато с причудливой научной карьерой. Правительству Крыма такая перспектива не понравилась и вакантное место занял Владимир Осипенко, но и он продержался всего 4,5 месяца.

Заменить его решили личностью не менее любопытной, чем оставшаяся без кресла вице-мэра Шендрикова. Речь об экс-главе Армянска, экс-министре экономики Крыма, экс-директоре департамент регионального развития Севастополя Валентине Демидове: по данным РИА «Новый День» решить вопрос о назначении его назначении городской совет депутатов должен был еще 27 августа, однако в последний момент вопрос исключили из повестки заседания.

Тем не менее, Демидов присутствует практически на всех совещания, проводимых главой города, и буквально везде сопровождает Проценко.

На каком основании – непонятно.

Его нет среди руководителей Симферополя, а на официальном сайте администрации города Демидов отображается исключительно в роли министра экономического развития РК (этой должности он лишился в декабре 2016 года).

Зато там присутствует Снежана Шендрикова: госпожа Проценко нашла ей местечко в секторе межмуниципального сотрудничества.

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