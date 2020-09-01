Туристка из Астрахани пострадала на отдыхе в Крыму

Крымским спасателям пришлось выручать жительницу Астрахани в районе поселка Новый Свет.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Как пояснили в ведомстве, туристка в понедельник утром прогуливалась по туристической тропе южного склона горы Караул-Оба. На участке с сыпучим грунтом женщина оступилась и сильно повредила ногу. Когда поняла, что самостоятельно двигаться не может, вызвала спасателей.

«Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» с использованием вакуумной шины провели иммобилизацию поврежденной конечности. Затем на специальных носилках эвакуировали женщину, жительницу города Астрахань к служебному автомобилю», - пояснил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Повреждение оказалось переломом. Пострадавшую доставили в приемное отделение Судакской городской больницы. Как отметил министр, в разгар туристического сезона спасатели сталкиваются с травмами в горно-лесной зоне практически ежедневно.

Причиной довольно часто становится неправильный выбор обуви.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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