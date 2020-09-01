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Власть

Тихановская уточнила свою позицию по Крыму

15:47 вторник, 1 сентября 2020
Тихановская уточнила свою позицию по Крыму

фото © lrt.lt

Участник президентских выборов в Беларуси заявила, что у белорусов есть разные мнения по этому поводу и она не хотела бы, чтобы этот вопрос разъединял.

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма, заявив, что отошел другому государству в противоречии международным законам. Об этом она сказала в интервью LRT, которое было опубликовано во вторник, 1 сентября.

«Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым «de jure» украинский, а «de facto» – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», - сказала Тихановская.

Вместе с тем, она отметила, что белорусский народ сейчас волнуют новые, честные выборы, в то время, как ситуация с Крымом очень сложная. По ее словам, «у белорусов разные взгляды на этот вопрос». Тихановская также выразила пожелание, чтобы этот вопрос не разъединял людей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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