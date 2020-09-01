Власть
Тихановская уточнила свою позицию по Крыму
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Участник президентских выборов в Беларуси заявила, что у белорусов есть разные мнения по этому поводу и она не хотела бы, чтобы этот вопрос разъединял.
Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма, заявив, что отошел другому государству в противоречии международным законам. Об этом она сказала в интервью LRT, которое было опубликовано во вторник, 1 сентября.
«Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым «de jure» украинский, а «de facto» – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам», - сказала Тихановская.
Вместе с тем, она отметила, что белорусский народ сейчас волнуют новые, честные выборы, в то время, как ситуация с Крымом очень сложная. По ее словам, «у белорусов разные взгляды на этот вопрос». Тихановская также выразила пожелание, чтобы этот вопрос не разъединял людей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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