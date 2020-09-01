Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Севастополе

фото © gazeta.ru

Новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у пяти человек в Севастополе за сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 1 сентября зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – трое местных жителей в возрасте от 45 до 84 лет и двое приезжих. Мужчина и женщина, прибывшие в Севастополь на отдых, отказались от медицинской помощи. Роспотребнадзор подал в суд иск о принудительной госпитализации», – говорится в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе выявлено 523 случая COVID-19, выздоровели 407 человек, 18 скончались.

В Крыму с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 511 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1 695 человек, с начала пандемии скончался 31 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один человек с COVID-19 скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Рост продолжается: в Крыму выявили 58 новых случаев коронавируса. За 31 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму продлили запрет на работу хостелов и проведение конференций. Власти Крыма продлили запрет на работу хостелов и проведение конференций до 1 октября.

В Севастополе за сутки девять человек заразились COVID-19. В Севастополе за сутки количество заболевших COVID-19 на 9 человек увеличилось.