Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму ● Аксенов говорит, что 60 случаев заражения каждый день - это не вспышка ● Рост продолжается: в Крыму выявили 58 новых случаев коронавируса ● В Севастополе отменят «драконовский режим» в школах
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Севастополе
фото © gazeta.ru
Новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у пяти человек в Севастополе за сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 1 сентября зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших – трое местных жителей в возрасте от 45 до 84 лет и двое приезжих. Мужчина и женщина, прибывшие в Севастополь на отдых, отказались от медицинской помощи. Роспотребнадзор подал в суд иск о принудительной госпитализации», – говорится в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе выявлено 523 случая COVID-19, выздоровели 407 человек, 18 скончались.
В Крыму с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 511 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1 695 человек, с начала пандемии скончался 31 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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