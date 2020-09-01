Против четверых активистов в Крыму возбудили дело по подозрению «о недоносительстве»

Задержанного ранее активиста и гражданского журналиста «Крымской солидарности» Айдера Кадырова поздно ночью отпустили из здания ФСБ в Симферополе.

По словам его адвоката Алексея Ладина, Кадыров был задержан в 6 утра 31 августа, а уголовное дело завели на него в 22:45.

«Все это время его, фактически, я считаю, пытали. Этот человек болен сахарным диабетом первой степени. Все это время он провел в отделении голодный, неоднократно говорил сотрудникам ФСБ о том, что он болен и ему нужно покушать. Был полный игнор. Несмотря на его состояние, все это время он постоянно требовал адвоката по соглашению. Я здесь находился с 9 утра, уведомил следователя сообщениями, уведомил дежурного, мной была зарегистрирована жалоба о не допуске меня к подзащитному. Никто не реагировал до самого вечера», – отметил Ладин.

Адвокат Марлен Халиков уточняет, что на его подзащитного – также задержанного в понедельник Ридвана Умерова – уголовное дело было заведено в 21:00.

«По факту они находились в отделении ФСБ с 9 утра. Со слов следователя, там якобы проводились следственные действия, именно поэтому меня туда не допускали. Только, каким образом следственные действия проводились без моего участия, мне не пояснили. Все это время моего подзащитного уговаривали отказаться от адвоката, то есть от меня. И подписать чистосердечное признание. Я очень доволен, что все ребята вышли и поедут домой, но подобное отношение к адвокатам и задержанным считаю некорректным», – сказал адвокат.

Четверо крымскотатарских активистов, задержанных силовиками 31 августа, отпущены под подписку о невыезде, сообщают адвокаты крымчан.

Против активистов возбуждено уголовное дело по статье «о недоносительстве» (205.6 УК России). Как утверждает следователь ФСБ Валерий Шерстюков, в 2015 году в социальной сети «Вконтакте» задержанные переписывались с Умиджоном Дадажоновым, который, как сообщают в ФСБ, участвовал в деятельности организации «ИГИЛ», признанной террористической на территории России. Четверых крымчан в том, что они не сообщили об этом в правоохранительные органы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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