Власть
Предприятиям Севастополя дадут взаймы 100 миллионов рублей
Промышленные предприятия Севастополя получат займы в сумме до 100 миллионов рублей на крупные проекты развития промышленного производства.
Соглашение об этом было подписано сегодня в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Займы будут даны под 1, 3 и 5% годовых. При этом до 90% займов будет финансироваться федеральными средствами. Программы, в которых может быть получена эта поддержка, называются «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность труда». Предприятия смогут потратить выделенные средства, например, на приобретение высокотехнологичного оборудования и модернизацию производства.
«Этого финансового инструмента не хватает многим для выхода на новые мощности», - подчеркнул врио губернатора Михаил Развожаев.
Как сообщалось ранее, ряд севастопольских и крымских заводов попали в список системообразующих предприятий, составленных Минпромторгом. Они могут рассчитывать на особое внимание со стороны властей во время кризиса. В частности, им будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, чтобы не допустить закрытия компании и увольнения сотрудников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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