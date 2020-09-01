Предприятиям Севастополя дадут взаймы 100 миллионов рублей

Промышленные предприятия Севастополя получат займы в сумме до 100 миллионов рублей на крупные проекты развития промышленного производства.

Соглашение об этом было подписано сегодня в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Займы будут даны под 1, 3 и 5% годовых. При этом до 90% займов будет финансироваться федеральными средствами. Программы, в которых может быть получена эта поддержка, называются «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Производительность труда». Предприятия смогут потратить выделенные средства, например, на приобретение высокотехнологичного оборудования и модернизацию производства.

«Этого финансового инструмента не хватает многим для выхода на новые мощности», - подчеркнул врио губернатора Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, ряд севастопольских и крымских заводов попали в список системообразующих предприятий, составленных Минпромторгом. Они могут рассчитывать на особое внимание со стороны властей во время кризиса. В частности, им будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств, чтобы не допустить закрытия компании и увольнения сотрудников.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане стали меньше зарабатывать. Уровень доходов населения в Республике Крым во втором квартале 2020 года упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Минэкономразвития РФ сокращает финансирование Крыма. Вслед на Министерством финансов РФ урезать «содержание» Крыму и Севастополю предложило Минэкономразвития.

В Сингапуре за долги продали «Севастополь». В Сингапуре за долги продали судно «Севастополь» российской компании «Гудзон, которая попала под санкции.

Развожаев попросил денег у мэра Москвы. Стало известно, на какие объекты будут потрачены средства из бюджета Москвы, выделяемые Севастополю.