Под Симферополем из-за утечки газа сгорел автомобиль

Днем в понедельник, 31 августа, в селе Перевальное Симферопольского района Крыма тушили загоревшийся автомобиль.

Об этом рассказали в отделе надзорной деятельности по Симферопольскому району.

Сообщение о возгорании автомобиля «Лада Гранта» к спасателям поступило в 15:43. Общая площадь пожара составила порядка 4 кв.м., машина была полностью уничтожена огнем.

«Вероятной причиной пожара послужила утечка газа с последующим воспламенением вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов газового баллона, предназначенного для бытового газового прибора, который перевозил для личных нужд собственник автомобиля. Детали пожара выясняют сотрудники государственного пожарного надзора», - уточнили в отделе.

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