Происшествия
Под Симферополем из-за утечки газа сгорел автомобиль
Днем в понедельник, 31 августа, в селе Перевальное Симферопольского района Крыма тушили загоревшийся автомобиль.
Об этом рассказали в отделе надзорной деятельности по Симферопольскому району.
Сообщение о возгорании автомобиля «Лада Гранта» к спасателям поступило в 15:43. Общая площадь пожара составила порядка 4 кв.м., машина была полностью уничтожена огнем.
«Вероятной причиной пожара послужила утечка газа с последующим воспламенением вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов газового баллона, предназначенного для бытового газового прибора, который перевозил для личных нужд собственник автомобиля. Детали пожара выясняют сотрудники государственного пожарного надзора», - уточнили в отделе.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алуште девочка застряла в настольном футболе. Вчера утром на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей в освобождении руки 7-летней девочки, которая засунула ее в настольный футбол.
В Севастополе турист закурил на АЗС и избил заправщика. В Севастополе избили сотрудника автозаправочной станции.
В Симферополе загорелись склады в районе ГРЭС. Пожарные приступили к тушению кровли горящих в районе ГРЭС складов.
Севастопольский поезд насмерть сбил человека в Тверской области. В Тверской области под колеса поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь, попал мужчина.
На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными
Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц
Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом
В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру
В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.
29 августа
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом
Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.