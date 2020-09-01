Очаг коронавируса зафиксирован в госпитале для ветеранов в Крыму

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Очаг распространения коронавируса зафиксирован в госпитале для ветеранов в Симферополе.

Об этом журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Основные очаги у нас, к сожалению, Симферополь и Ялта. Один из очагов – это один из госпиталей для ветеранов, уже туда занесли заразу, там разовая вспышка по 16, по 20 человек в день. Боремся за каждого человека, слава богу, тяжелых пока нет. Держим все на контроле», – сообщил Аксенов.

Глава Крыма также сообщил, что система здравоохранения справится с увеличением количества заражений коронавирусом.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 453 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1 654 человека. С начала пандемии скончались 30 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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