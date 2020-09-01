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На косе Беляус в Крыму проблемы с уборкой мусора

На косе Беляус в Крыму проблемы с уборкой мусора

фото © Новости Крыма

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудниками министерства было проверено 12 пляжей в пгт. Черноморское, с. Межводное, с. Оленевка и на косе Беляус.

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

На всех пляжах информационные стенды установленного образца размещены на каждом входе на пляж. Дежурство матросов — спасателей ведется исправно, санитарное состояние пляжей удовлетворительное.

На пляжах в с. Оленевка матросы-спасатели обеспечены рациями для более быстрого реагирования в ситуациях, связанных со спасением людей. Особенно привлекательным на пляжах Черноморского района является исполнение элементов благоустройства: главный цвет в оформлении белый, деревянные дорожки выполнены в едином стиле.

Пользователи пляжей Черноморского района участвуют в благотворительной акции «Милосердие без границ». Уже третий год для 200 детей-инвалидов и детей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и живущих в Черноморском районе, все пляжные услуги предоставляются на бесплатной основе, в том числе погружение с аквалангом, катание на водных аттракционах и др.

Сотрудниками министерства было указано администрации Черноморского района на недостаточное качество санитарной уборки на косе Беляус и поручено увеличить частоту уборки бытового мусора.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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