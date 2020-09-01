Константинов назвал заявление Зеленского «бредовой идеей»

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«Статус полуострова не может быть предметом обсуждений, а создание каких-либо международных форматов неактуально и бесперспективно», - считает крымский спикер.

Такое заявление сделал глава парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Вопрос Крыма закрыт. и не должно быть, – цитирует Константинова РИА Новости. – Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьез никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, так как все все понимают».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на отсутствие «действенной площадки для обсуждения вопроса о возвращении Крыма в состав Украины».

«В «нормандском формате никто не хочет говорить о Крыме», – сказал Зеленский и добавил, что за шесть лет иных платформ не было создано.

В то же время Константинов указал на использование крымского вопроса во внутренней политике Украины для отвлечения внимания населения от проблем в внутри государства.

По словам спикера, «страна разобщена, а люди в растерянности, это и толкает украинские власти на неактуальную и бесперспективную повестку».

«Рейтинг у Зеленского упал ниже плинтуса, – сказал Константинов. – Нет ни Евросоюза, ни хороших отношений с Россией. Поэтому периодически они вытаскивают различные проекты, бредовые идеи».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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