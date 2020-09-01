Имидж Развожаева трещит по швам: мэр не отвечает на неудобные вопросы

ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев не хочет отвечать на неудобные вопросы. Его пиарщики от этого тоже уклоняются, используя всевозможные предлоги.

Экс-депутат Законодательного собрания Севастополя и бывший руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников предупредил градоначальника о возможных масштабных фальсификациях губернаторских выборов и спросил, наказаны ли те, кто допустил нарушения во время референдума по Конституции.

«Учитывая, что Михаила Развожаева позиционируют как руководителя, который не боится самых острых вопросов и отвечает на все, направил ему лично, в Инстаграм письмо следующего содержания:

«Михаил Владимирович, Вам в Директ направил копию электронного письма, которое было разослано во все департаменты правительства Севастополя.

В письме содержится указание о том, чтобы сотрудники департаментов написали заявления о том, что будут голосовать по месту работы. Кроме того, родственникам сотрудников предлагается заполнить заявления о голосовании на дому. Заявления необходимо передать в кабинет № 212 (ул. Ленина, 2)

На мой взгляд, готовится масштабная фальсификация выборов. Пожалуйста, прокомментируйте электронное письмо.

Кроме того, известно, что членам избиркомов платят некоторую сумму за каждое заявление о голосовании на дому. Я лично беседовал с некоторыми членами комиссий, которые подтверждают эту информацию.

Если можно, сообщите, подвергнуты ли наказанию руководители участковых избирательных комиссий допустивших нарушения во время плебисцита по Конституции, о которых говорила председатель ЦИК России Элла Памфилова».

Ответ не заставил себя долго ждать, – рассказывает Колесников. – Он о чем угодно, только не о письме правительства, которое может поставить под сомнение итоги досрочного голосования».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Новый день

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