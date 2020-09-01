Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.2
воздух +33
море +25

Общество

Аномальная жара накроет Крым до конца недели

17:00 вторник, 1 сентября 2020
Аномальная жара накроет Крым до конца недели

фото © Новости Крыма

В Крыму и Севастополе с 1 по 5 сентября ожидается очень жаркая погода, среднесуточная температура воздуха на семь градусов превысит климатическую норму.

Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре.

«До конца рабочей недели в Крыму ожидается аномально-жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Максимальные температуры воздуха достигнут 31-36 градусов, в горах 23-28 градусов. Минимальные (температуры – ред.) составят 14-19 градусов, на побережье 20-25 градусов», - перечислили крымские синоптики.

Специалисты также напомнили, что 1 и 2 сентября в Севастополе и восточных районах Республики Крым сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Аномальная жара началась еще в последние дни лета. 31 августа среднесуточная температура в столице Крыма, по данным специалистов, составила 24,6 градуса – на 6,5 градуса выше средней по многолетним наблюдениям.

Однако до рекорда температура пока не дотянула: например, по данным гидрометцентра региона, самая высокая температура 31 августа в Симферополе за более чем 100 лет наблюдений была зарегистрирована в 2018 году и составила 35,4 градуса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 1 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 1 сентября.

Жаркая и сухая погода ожидается в Крыму в начале осени. Жаркая погода без осадков ожидается в Крыму в первую неделю осени.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 31 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 31 августа.

Крымчан и отдыхающих напугал огромный торнадо. Видеоролики с природным явлением сняли очевидцы вблизи Евпатории.

Власть
На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными

На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными

Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.

Происшествия
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц

Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц

Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.

Коронавирус в Крыму
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом

В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом

В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.

Власть
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом

Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом

Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации