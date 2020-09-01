Аномальная жара накроет Крым до конца недели

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В Крыму и Севастополе с 1 по 5 сентября ожидается очень жаркая погода, среднесуточная температура воздуха на семь градусов превысит климатическую норму.

Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре.

«До конца рабочей недели в Крыму ожидается аномально-жаркая погода благодаря тропической воздушной массе. Максимальные температуры воздуха достигнут 31-36 градусов, в горах 23-28 градусов. Минимальные (температуры – ред.) составят 14-19 градусов, на побережье 20-25 градусов», - перечислили крымские синоптики.

Специалисты также напомнили, что 1 и 2 сентября в Севастополе и восточных районах Республики Крым сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Аномальная жара началась еще в последние дни лета. 31 августа среднесуточная температура в столице Крыма, по данным специалистов, составила 24,6 градуса – на 6,5 градуса выше средней по многолетним наблюдениям.

Однако до рекорда температура пока не дотянула: например, по данным гидрометцентра региона, самая высокая температура 31 августа в Симферополе за более чем 100 лет наблюдений была зарегистрирована в 2018 году и составила 35,4 градуса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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