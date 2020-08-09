Происшествия
Жительница Симферополя незаконно организовала в квартире хостел
В МВД по Крыму сообщают, что обнаружили незаконный хостел, который жительница Симферополя организовала у себя в квартире.
«В ходе проведения проверки в квартире, принадлежащей 54-летней женщине, были выявлены несколько мужчин, которые пояснили, что краткосрочно проживают в данном хостеле по устному договору с хозяйкой и оплачивают проживание за койко-место», – сообщает полиция.
По данным ведомства, полицейскими установлено, что стоимость жилья за сутки составляла 350 рублей с человека, за месяц – 7 тысяч рублей с человека.
«Данная гражданка не является индивидуальным предпринимателем и лицензии на осуществление данной деятельности не имеет. Сотрудниками полиции в отношении гражданки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП Российской Федерации – осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица», – говорится в сообщении полиции.
Женщине грозит штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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