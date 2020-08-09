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Власть

Ялта дали более 15 миллионов рублей на снос самостроев

12:23 воскресенье, 9 августа 2020
Ялта

Из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования г. Ялты предоставлена субсидия в размере 15,5 млн рублей для сносов нескольких объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РК.

В Минстрое Крыма подчеркнули, что в этом году только Ялта предоставила в министерство проект организации сноса со сметами.

При этом с целью недопущения нарушения законодательства и осуществления самовольного строительства из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования г. Ялты предоставлена субсидия в размере 15,5 млн рублей для сносов объектов самовольного строительства, расположенных по адресу: г. Ялта, ул. Массандровская, 3а и ул. Игнатенко 2а, ул. Бирюкова 44а, ул. Бирюкова 6в, ул. Кирова 18а. А также в пгт. Гаспра, ул. Школьная в районе дома № 21.

— Для проведения работ по сносу незаконных объектов данный городской округ обеспечен средствами в полном объеме, теперь все в руках администрации г. Ялта, — отметил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Напомним, что в апреле 2019 года Правительство РФ приняло постановление “Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства». Согласно документу, чтобы получить субсидии на снос объектов, все муниципальные образования должны были предоставить проекты организации работ, приложить к ним вступившие в силу решения суда и положительные заключения органов местного самоуправления.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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