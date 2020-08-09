Власти Ялты предлагают нелегальным торговцам перебраться на официальные рынки

Власти Ялты договорились с владельцами официальных рынков о выделении социальных мест для граждан, торгующих на «блошинке» и на улицах города.

Об этом заявил заместитель главы местной администрации Дмитрий Карнаух.

«Мы договорились о выделении до 10 социальных мест на овощном рынке для реализаторов собственной сельскохозяйственной продукции, которые сейчас осуществляют торговлю в центральной части города или возле остановок общественного транспорта», – уточнил он.

При этом Сергей Карнаух добавил, что «местовая» оплата для таких граждан будет установлена символическая. «Это позволит защитить фермеров от перекупщиков и обеспечит для реализации их сельхозпродукции достойные санитарные условия», – выразил уверенность он.

Со своей стороны заместитель главы администрации города Станислав Шапортов добавил, что аналогичная договоренность в отношении в продавцов «блошиного» рынка возле Дома книги достигнута и с собственниками торговых рядов на месте бывшего кинотеатра «Комсомолец».

«Они также готовы выделить до 10 мест на прилавках, где смогут удобно торговать ялтинцы, которые сегодня предлагают свой товар, разложив его прямо на земле под ногами у прохожих», – пояснил он и подчеркнул, что предлагаемые муниципальными властями меры позволят нанести удар по стихийной торговле в центре Ялты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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