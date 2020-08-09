В Севастополе мужчины ночуют у военкоматов

В Севастополе после частичного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, образовываются очереди у зданий военных комиссариатов.

Некогда обычная процедура постановки на воинский учет стала теперь настоящим «боевым» заданием, готовиться к которому нужно заранее.

«Парадоксальная ситуация, что мой зять офицер, уволенный в запас, не может встать на учет с марта 2020 года по настоящее время. В военкомате по улице Пролетарской, 30 организовались огромные очереди, и ни о каком дистанцировании речи не идет», – рассказал Александр Потапов – офицер запаса, экс-сотрудник правоохранительных органов.

Военнослужащие, по его словам, толпятся у входа, вынуждены составлять списки очередности, дежурить ночью, спать возле военкомата в своих автомобилях. Несмотря на то, что прием осуществляет уже не один, а два специалиста – справиться с таким количеством военнообязанных они не могут.

Представитель военного комиссариата города признал существующую проблему, отметив, что вызвана она объективными причинами.

Постановка на воинский учет, по его словам не осуществлялась определенное время, возобновилась она только во второй половине июля, и организовать прием граждан пока возможно только два раза в неделю.

«Из-за ограничительных мероприятий постановка на учет не производилась – сейчас процесс возобновился, из-за чего образовались некоторые очереди», – сказал наш собеседник, отметив, что вскоре «поток» должен уменьшиться, а ситуация – стабилизироваться.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

СМИ: россияне открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО. Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к Крыму, получили жесткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к полуострову.

Танкисты Черноморского флота проводят стрельбы на крымском полигоне. Экипажи танкового подразделения из состава армейского корпуса Черноморского флота проводят на одном из полигонов Крыма учения со стрельбой штатными снарядами из танков Т-72Б3.

Военные силы США провели учения рядом с Крымом. Военно-морские и воздушные силы США провели совместные учения в Черном море, сообщает командование 6-го флота ВМС США.

Российские военные провели артиллерийские стрельбы у берегов Крыма. Экипаж фрегата Черноморского флота России «Адмирал Эссен» провел зачетные артиллерийские стрельбы по невидимым береговым целям в районе полигона боевой подготовки «Опук» в Крыму.