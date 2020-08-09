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Коронавирус в Крыму

В Севастополе коронавирус «ударил» по пенсионерам - сводка за сутки

14:13 воскресенье, 9 августа 2020
В Севастополе коронавирус «ударил» по пенсионерам - сводка за сутки

фото © iz.ru

За последние сутки в Севастополе выявили еще семерых зараженных коронавирусом, из которых пятеро оказались пенсионерами.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19. Пятеро из заболевших – пенсионеры. Еще двое местных жителей - среднего возраста. Источники заражения устанавливаются в ходе эпидрасследований», - уточнили на оперативном штабе.

На данный момент, на лечении в стационарах остаются 47 больных. Всего с начала года COVID обнаружили у 381 человека. Большая часть инфицированных выздоровели, однако 11 человек скончались.

Накануне сообщалось, что в городе зафиксировали три случая заражения. Среди больных было двое пожилых людей и один турист из другого региона страны.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов написал в соцсетях, что 8 августа специалисты Роспотребнадзора подтвердили инфекцию 32 человек, находящихся в республике. Половина зараженных обратились в медучреждения за помощью сами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за сутки еще 32 новых заражений коронавирусом. За 8 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции.

Медики открыли неожиданный симптом коронавируса. Американские медики заявили, что частая икота может быть одним из симптомов COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал The American Journal of Emergency Medicine.

В Крыму ищут добровольцев, готовых работать с зараженными коронавирусом больными. Министерство здравоохранения Крыма объявило поиск специалистов для работы с больными, зараженными COVID-19, в госпитале в Симферополе.

Сын мэра российского Нижнекамска заболел коронавирусом во время отдыха в Крыму. Мурат Метшин во время отдыха в Крыму заболел коронавирусом.

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