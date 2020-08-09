В Севастополе коронавирус «ударил» по пенсионерам - сводка за сутки

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За последние сутки в Севастополе выявили еще семерых зараженных коронавирусом, из которых пятеро оказались пенсионерами.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«Зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19. Пятеро из заболевших – пенсионеры. Еще двое местных жителей - среднего возраста. Источники заражения устанавливаются в ходе эпидрасследований», - уточнили на оперативном штабе.

На данный момент, на лечении в стационарах остаются 47 больных. Всего с начала года COVID обнаружили у 381 человека. Большая часть инфицированных выздоровели, однако 11 человек скончались.

Накануне сообщалось, что в городе зафиксировали три случая заражения. Среди больных было двое пожилых людей и один турист из другого региона страны.

В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов написал в соцсетях, что 8 августа специалисты Роспотребнадзора подтвердили инфекцию 32 человек, находящихся в республике. Половина зараженных обратились в медучреждения за помощью сами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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