Власть
В Севастополе до сентября ограничат движение по улице Льва Толстого
Из-за ремонтных работ в Севастополе на улице Льва Толстого с 11 августа до 7 сентября ограничат движение – на участке от улицы Руднева до улицы Ковпака.
Проезд будет открыт только для транспорта спецслужб и жителей, проживающих в данном районе, предупреждают в правительстве города.
Здесь также отметили, что некоторые маршруты общественного транспорта временно поменяют схему движения:
Маршрут №400:
Прямое направление: Монастырское шоссе, Городское шоссе, пр-кт Генерала Острякова, ул. Павла Силаева, ул. Хрусталева, ул. Кожанова, ул. Ковпака, ул. Льва Толстого, ул. 5-я Бастионная, Стрелецкий спуск, ул. Пожарова, пр-кт Юрия Гагарина, ул. Коралловая, ул. Рыбацкий причал.
Обратное направление: ул. Рыбацкий причал, ул. Коралловая, пр-кт Юрия Гагарина, ул. Пожарова, Стрелецкий спуск, ул. 5-я Бастионная, ул. Льва Толстого, ул. Ивана Голубца, ул. Кожанова, ул. Гоголя, ул. Хрусталева, ул. Павла Силаева, пр-кт Генерала Острякова, Городское шоссе, Монастырское шоссе.
Исключается посадка/высадка пассажиров на следующих остановках общественного транспорта:
Прямое направление: «ул. Льва Толстого», «ГУП «Севэлектроавтотранс», «Горгаз», «Токарева», «Гипермаркет», «Шабалина».
Обратное направление: «Гипермаркет», «ТД Авангард», «Горгаз», «ГУП Севэлектроавтотранс».
Маршрут № 5 «ул. Маринеско – пл. Нахимова»:
Прямое направление: ул. Маринеско – Фиолентовское шоссе – ул. Отрадная – ул. Шабалина – ул. Хрусталева – ул. Кожанова – ул. Ковпака – ул. Льва Толстого – ул. Пирогова – ул. 5-я Бастионная – ул. Адм. Октябрьского – ул. Б. Морская – ул. Ленина.
Обратное направление: просп. Нахимова – ул. Б. Морская – ул. Адм. Октябрьского – ул. 5-я Бастионная – ул. Пирогова – ул. Льва Толстого – ул. Коммунистическая – ул. Ленинградская - ул. Ивана Голубца – ул. Кожанова – ул. Гоголя – ул. Хрусталева – ул. Шабалина – ул. Токарева –ул. Шабалина – ул. Отрадная – Фиолентовское шоссе – ул. Маринеско.
Маршрут №4 ГУП «Севэлектроавтотранс»:
ул. Горпищенко, ул. Истомина, ул. Героев Севастополя, Троллейбусный спуск (обратное направление- Красный спуск), пл. Суворова, ул. Ленина, пл. Ушакова, ул. Гоголя, ул. Хрусталева, ул. Шабалина, ул. Токарева, ул. Гидрографическая, ул. Льва Толстого, ул. Руднева, ул. Вакуленчука, пр-кт Октябрьской Революции, пр-кт Героев Сталинграда.
Маршрут № 19 ГУП «Севэлектроавтотранс»:
ул. Правды, ул. Героев Сталинграда, пр-кт Октябрьской Революции, ул. Вакуленчука, ул. Руднева, ул. Льва Толстого, ул. Гидрографическая, ул. Токарева, ул. Шабалина, ул. Хрусталева, ул. Гоголя, ул. Ленина, Красный спуск (обратное направление – Троллейбусный спуск), ул. Портовая, ул. Вокзальная, ул. Героев Севастополя, ул. Брестская, ул. Багрия, ул. Тарутинская, пр-кт Победы.
Ранее сообщалось, что в Севастополе начался очередной этап реконструкции улицы Льва Толстого, расположенной в центральной части города. Фирмой-подрядчиком производится расширение проезжей части дороги за счет сужения пешеходных тротуаров и вырубки десятков деревьев, которые росли вдоль тротуаров, что вызывает неодобрение со стороны некоторых жителей города.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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