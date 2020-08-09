В Крыму за сутки еще 32 новых заражений коронавирусом

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За 8 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции.

18 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 - при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1469 случаев новой коронавирусной инфекции. 78 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1078 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 201 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3255 человек.

Выздоровевших за весь период – 1052 человека.

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