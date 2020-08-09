Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму ищут добровольцев, готовых работать с зараженными коронавирусом больными ● Сын мэра российского Нижнекамска заболел коронавирусом во время отдыха в Крыму ● Крымчан предупреждают о школьной «побочке» борьбы с коронавирусом ● Украина приостановила работу пунктов пропуска на въезде в Крым ● В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек
В Крыму за сутки еще 32 новых заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
За 8 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции.
18 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 - при скрининге здоровых лиц.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1469 случаев новой коронавирусной инфекции. 78 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1078 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 201 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3255 человек.
Выздоровевших за весь период – 1052 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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