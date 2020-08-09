В Крыму продают виллу за 3.5 млн долларов

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Специалисты Циан – крупнейшего технологичного сервиса по поиску недвижимости – провели мониторинг дорогого и сверхдорогого предложения на региональных загородных рынках.

Было установлено, что бюджет в 100 млн рублей для частного коттеджа с готовым ремонтом вовсе не редкость. Подобные объекты выставлены на продажу сразу в 30 регионах. При этом в пяти регионах встречаются домовладения с миллиардным ценником.

Как и в прошлом году, девятую строчку удерживает Севастополь. Но в этот раз для этого потребовался куда более крупный бюджет – 600 млн рублей. За эту сумму на побережье продается грандиозный развлекательный комплекс. Вилла с 14 спальнями (каждая спальня сопровождается собственной ванной комнатой), каминным залом, винным погребом, домашним кинотеатром, спортзалом и несколькими балконами террасами занимает лишь небольшую часть резиденции. Остальное пространство отведено под прогулочный парк, приватный пляж (70 м), открытый бассейн с барной зоной и танцполом, конюшня, манеж, два теннисных корта, эллинг. На вилле функционируют банный комплекс, салон красоты и зал для дискотек с профессиональным оборудованием.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Денег нет: минфин РФ хочет сократить расходы на Крым. Министерство финансов России предложило сократить расходы на государственную программу «Социально - экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.

Цены в Крыму предложили контролировать «на другом уровне». По данным Росстата в июле самая дорогая потребительская корзина в Южном федеральном округе оказалась в Крыму – 4 688 рублей, а самая дешевая в Волгоградской области – 3 915 рублей.

Руководители правительства Крыму существенно разбогатели в 2019 году. Годовые доходы вице-премьера Крыма Евгения Кабанова достигают почти 13 млн рублей. Это наибольшая сумма, задекларированная среди крымских чиновников по итогам 2019 года.

Названы безопасные способы оплатить покупку и не заразиться коронавирусом. Самый надежный способ уберечь себя от заражения COVID-19 при совершении покупок офлайн — использование веб-версий платежных приложений, советуют эксперты.