В Крыму минивэн слетел с дороги и врезался в дерево: три человека в больнице

В субботу, 8 августа, на крымской дороге произошло ДТП с участием минивэна, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.

Авария случилась около 14:30 на Бахчисарайском шоссе в районе пгт. Виноградное (городской округ Ялта). «Как было установлено, водитель автомобиля «Toyota Master Ace Surf» не справился с управлением, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом», - сообщили в МЧС.

В результате ДТП пострадали 3 человека, водителя спасателям пришлось вырезать из помятой машины. Пострадавшие госпитализированы в Ялтинскую городскую больницу №1.

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