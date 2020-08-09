Происшествия
В Крыму минивэн слетел с дороги и врезался в дерево: три человека в больнице
В субботу, 8 августа, на крымской дороге произошло ДТП с участием минивэна, в результате которого пострадали три человека.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.
Авария случилась около 14:30 на Бахчисарайском шоссе в районе пгт. Виноградное (городской округ Ялта). «Как было установлено, водитель автомобиля «Toyota Master Ace Surf» не справился с управлением, съехал с дороги и совершил столкновение с деревом», - сообщили в МЧС.
В результате ДТП пострадали 3 человека, водителя спасателям пришлось вырезать из помятой машины. Пострадавшие госпитализированы в Ялтинскую городскую больницу №1.
Ранее Новости Крыма сообщали:
13-летний водитель мопеда попал в аварию в Крыму. На 17 километре Евпаторийского шоссе столкнулись мопед и автомобиль. По информации «Вести Крым» инцидент произошел вчера вечером.
Длившийся двое суток лесной пожар под Судаком удалось потушить. Лесной пожар под Судаком в селе Веселое, который начался еще 6 августа, успешно ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.
Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму. Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб во время прогулки по «Тропе Голицына» в Новом Свете.
Едущий в Крым автобус попал в серьезное ДТП по дороге на полуостров. Пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Крым, столкнулся с фурой на территории Курганской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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