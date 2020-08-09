В Крыму двух человек на надувном круге отнесло течением на 500 метров от берега

Вчера, 8 августа, 17:35 при проведении поисковых работ в акватории Черного моря дежурной водолазно-спасательной группой были обнаружены два человека на надувном круге, которые просили о помощи.

Пострадавшие находились на расстоянии 500 метров от береговой линии напротив пляжа поселка Новофедоровка Сакского района Крыма.

Спасатели доставили граждан на берег и провели с ними беседу о правилах поведения на воде. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:

- будьте осторожны на воде;

- купайтесь только в разрешенных местах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» - единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

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