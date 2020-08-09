Происшествия
В Крыму двух человек на надувном круге отнесло течением на 500 метров от берега
Вчера, 8 августа, 17:35 при проведении поисковых работ в акватории Черного моря дежурной водолазно-спасательной группой были обнаружены два человека на надувном круге, которые просили о помощи.
Пострадавшие находились на расстоянии 500 метров от береговой линии напротив пляжа поселка Новофедоровка Сакского района Крыма.
Спасатели доставили граждан на берег и провели с ними беседу о правилах поведения на воде. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Соблюдайте элементарные правила поведения на воде:
- будьте осторожны на воде;
- купайтесь только в разрешенных местах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не ныряйте в незнакомых местах – на дне могут оказаться бревна, камни и коряги.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» - единый телефон пожарных и спасателей;
(3652) 55-09-04 - телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму спасли семью из четырех человек в открытом море. Четырех человек, которые не могли добраться до берега, вытащил из моря экипаж катера БЛ-820 Росгвардии во время патрулирования акватории на Южном берегу Крыма.
В Алупке спасли шестерых каякеров. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 события, спасено 8 человек.
Трое на матрасе: в Крыму снова спасли туристов в море. Троих человек спасли у берегов поселка в Ленинском районе, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В крымском МЧС рассказали как уберечь детей от происшествий на летних каникулах. Во время летних каникул, когда дети часто предоставлены сами себе, задача взрослых — научить их правилам безопасности и подать правильный пример.
ДТП в Севастополе: у нового моста через балку занесло автомобиль видео
Водитель-«летчик» не справился с управлением и вылетел на встречку.
В Севастополе коронавирус «ударил» по пенсионерам - сводка за сутки
За последние сутки в Севастополе выявили еще семерых зараженных коронавирусом, из которых пятеро оказались пенсионерами.
Граница Крым/Украина закрыта: кого пропустят
У президента решили «сбалансировать» решение о закрытии КПВВ «с учетом прав и интересов граждан Украины».
Украина приостановила работу пунктов пропуска на въезде в Крым
Въезжать в Крым смогут прописанные на полуострове, а выезжать из Крыма - прописанные на материковой Украине.
вчера
На выезде из Крыма образовалась огромная очередь
Люди, пребывавшие до сегодня на полуострове, бояться остаться там до конца лета.