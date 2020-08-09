Результаты матчей чемпионата Крыма по футболу

В Крыму 8 августа прошли матчи 24-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Игры состоялись в Феодосии, Бахчисарайском районе, Керчи и Симферополе.

Так, «Кызылташ» (Бахчисарай) встретился с «Евпаторией». Матч завершился со счетом 6:0.

«Океан» (Керчь) проиграл «ТСК-Таврии» (Симферополь) – 1:2.

«Фаворит-ВД Кафа» (Феодосия) сошелся на поле с «Севастополем» и уступил – 1:3.

В свою очередь, «Крымтеплица» (Молодежное) разгромила «Инкомспорт» (Ялта) – 4:0.

Как сообщалось ранее, ФК «Евпатория» за пять туров до окончания чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС) сезона-2019/20 выиграл титул чемпиона, обыграв «Океан» из Керчи на своем поле со счетом 1:0 в 23-м туре.

Ранее Новости Крыма сообщали:

ФК «Евпатория» досрочно стал чемпионом Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Футбольный клуб «Евпатория» досрочно завоевал титул чемпиона Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2019/20.

Керченский «Океан» получил рекордный штраф от КФС. Контрольно-дисциплинарный комитет Крымского футбольного союза вынес рекордный в своей истории штраф. По совокупности нарушений керченский футбольный клуб «Океан» был оштрафован на 80 тысяч рублей.

«Крымтеплица» сообщает о подписании контракта с экс-защитником украинской «Александрии». На официальном сайте футбольного клуба «Крымтеплица» (Молодежное) сообщается о подписании контракта с 33-летним Антоном Шендриком, который до этого был защитником в украинском футбольном клубе «Александрия».

ФК «Евпатория» не смог получить чемпионский титул досрочно. Матчи 22 тура Премьер-лиги Крымского футбольного союза прошли в среду.