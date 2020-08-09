Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 9 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 9 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый, ветер (местами 17-22 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность в восточных районах (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (местами 17-22 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (местами 17-22 м/с), уровень опасности желтый, пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 63 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 24 до 29, ночью около 25 градусов. Ветер северо-восточный 28 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 74 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью около 24 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 63 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 76 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 25, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 26, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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