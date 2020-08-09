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Бизнес

Некоторые продукты в Крыму за четыре месяца подорожали на 47 процентов

14:03 воскресенье, 9 августа 2020
Некоторые продукты в Крыму за четыре месяца подорожали на 47 процентов

фото © pixabay.com

Стоимость продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, во втором квартале 2020 года, по сравнению с первым кварталом, повысилась до 47,1%.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Крыма.

По информации властей, больше всего подорожали репчатый лук – на 47,1%, картофель – на 31,8%, морковь – на 24,1%, капуста – на 15,5%, яблоки – на 31,1%, апельсины – на 23,5%, виноград – на 10,6 %. Также повысились цены на крупу гречневую – на 20,5%, рис – на 11,7%, сахар-песок – на 10,8% и бананы – на 11,4%.

В связи с этим, согласно опубликованной информации, в Крыму увеличили расчет прожиточного минимума на 611 рублей (230 грн) до 10 998 рублей (4154 грн), для трудоспособного населения – 11 753 рубля (4439 грн), для пенсионеров – 8 971 рублей (3388 грн), для детей – 11 682 рублей (4412 грн).

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что на полуострове жалуются на завышенные цены на продукты.

Ранее сообщалось, что, несмотря на коронавирус, власти Симферополя планируют с 8 августа по 30 сентября провести расширенную сельскохозяйственную ярмарку с реализацией продуктов по более низким ценам.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Цены в Крыму предложили контролировать «на другом уровне». По данным Росстата в июле самая дорогая потребительская корзина в Южном федеральном округе оказалась в Крыму – 4 688 рублей, а самая дешевая в Волгоградской области – 3 915 рублей.

Руководители правительства Крыму существенно разбогатели в 2019 году. Годовые доходы вице-премьера Крыма Евгения Кабанова достигают почти 13 млн рублей. Это наибольшая сумма, задекларированная среди крымских чиновников по итогам 2019 года.

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Скачок вниз: курс рубля бьет майские антирекорды. Курс рубля в начале торгов в четверг резко снизился, из-за чего доллар и евро серьезно подорожали впервые за последние два-три месяца.

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