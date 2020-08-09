Власть
Налоговики арестовали дом и землю в Ялте гражданки Украины
Налоговая и судебные приставы арестовали недвижимое имущество гражданки Украины, «которая два года не платила земельный налог».
Как сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым, после этого женщина выплатила долг.
«Гражданка соседнего государства, имеющая собственность в Ялте, нарастила долг по земельному налогу в размере около 2 млн рублей. Владелица нескольких земельных участков на протяжении двух лет игнорировала требования об уплате налога», – говорится в сообщении.
Сотрудники крымского налогового ведомства и судебные приставы наложили арест на принадлежащее ей имущество и начали подготовку материалов для его реализации.
«Владелица земельных участков, осознав реальную опасность лишиться земельных наделов в Крыму, решила не дожидаться результатов торгов и в полном объеме погасила налоговую задолженность», – добавили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что срок уплаты имущественных налогов в 2020 году не изменялся – уплатить налог за принадлежащие земельные участки и транспорт владельцы обязаны не позднее 1 декабря. В настоящее время окончена процедура расчета налоговых обязательств и налоговые уведомления направляются адресатам.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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