Налоговики арестовали дом и землю в Ялте гражданки Украины

Налоговая и судебные приставы арестовали недвижимое имущество гражданки Украины, «которая два года не платила земельный налог».

Как сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым, после этого женщина выплатила долг.

«Гражданка соседнего государства, имеющая собственность в Ялте, нарастила долг по земельному налогу в размере около 2 млн рублей. Владелица нескольких земельных участков на протяжении двух лет игнорировала требования об уплате налога», – говорится в сообщении.

Сотрудники крымского налогового ведомства и судебные приставы наложили арест на принадлежащее ей имущество и начали подготовку материалов для его реализации.

«Владелица земельных участков, осознав реальную опасность лишиться земельных наделов в Крыму, решила не дожидаться результатов торгов и в полном объеме погасила налоговую задолженность», – добавили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что срок уплаты имущественных налогов в 2020 году не изменялся – уплатить налог за принадлежащие земельные участки и транспорт владельцы обязаны не позднее 1 декабря. В настоящее время окончена процедура расчета налоговых обязательств и налоговые уведомления направляются адресатам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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