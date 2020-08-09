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На выезде из Крыма образовалась огромная очередь
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Люди, пребывавшие до сегодня на полуострове, бояться остаться там до конца лета.
На КПВВ Каланчак образовалась огромная очередь в сторону материковой Украины. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил Рефат Чубаров в Facebook.
Он заявил, что в очереди со стороны полуострова находятся около 300 человек, однако она постоянно пополняется.
«Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом. Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму», - написал Чубаров.
При этом, он добавил, что пограничники с крымской стороны не спешат с оформлением документов.
Напомним, с 8 часов утра 9 августа до конца лета граница Украины с Крымом будет закрыта согласно решению Кабмина в связи с эпидемией COVID-19.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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