На выезде из Крыма образовалась огромная очередь

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Люди, пребывавшие до сегодня на полуострове, бояться остаться там до конца лета.

На КПВВ Каланчак образовалась огромная очередь в сторону материковой Украины. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщил Рефат Чубаров в Facebook.

Он заявил, что в очереди со стороны полуострова находятся около 300 человек, однако она постоянно пополняется.

«Причина - вчерашнее (8 августа) решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом. Люди, которые въехали в Крым с материковой части Украины, как и жители Крыма, которые собирались по делам посетить материк, боятся оказаться закупоренными в Крыму», - написал Чубаров.

При этом, он добавил, что пограничники с крымской стороны не спешат с оформлением документов.

Напомним, с 8 часов утра 9 августа до конца лета граница Украины с Крымом будет закрыта согласно решению Кабмина в связи с эпидемией COVID-19.

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