Медики открыли неожиданный симптом коронавируса

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Американские медики заявили, что частая икота может быть одним из симптомов COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал The American Journal of Emergency Medicine.

Ученые пришли к такому выводу после обследования 62-летнего пациента из Чикаго, у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура или боль в груди. Однако на протяжении четырех дней мужчина страдал икотой.

При этом его тесты на коронавирус показали положительный результат, а в легких обнаружили затемнения. Кроме этого, у него были хронические заболевания.

Медики отметили, что это первый официальный случай, когда больной COVID-19 жаловался на такую проблему. Из-за этого врачи призвали обращать внимание на икоту, которая может указывать на заболевание COVID-19.

Они также заявили, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.

По данным ВОЗ, в мире 19 миллионов человек заболели COVID-19, а 714 тысяч скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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