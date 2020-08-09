Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму ищут добровольцев, готовых работать с зараженными коронавирусом больными ● Сын мэра российского Нижнекамска заболел коронавирусом во время отдыха в Крыму ● Крымчан предупреждают о школьной «побочке» борьбы с коронавирусом ● Украина приостановила работу пунктов пропуска на въезде в Крым ● В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек
Медики открыли неожиданный симптом коронавируса
фото © pixabay.com
Американские медики заявили, что частая икота может быть одним из симптомов COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал The American Journal of Emergency Medicine.
Ученые пришли к такому выводу после обследования 62-летнего пациента из Чикаго, у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура или боль в груди. Однако на протяжении четырех дней мужчина страдал икотой.
При этом его тесты на коронавирус показали положительный результат, а в легких обнаружили затемнения. Кроме этого, у него были хронические заболевания.
Медики отметили, что это первый официальный случай, когда больной COVID-19 жаловался на такую проблему. Из-за этого врачи призвали обращать внимание на икоту, которая может указывать на заболевание COVID-19.
Они также заявили, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.
По данным ВОЗ, в мире 19 миллионов человек заболели COVID-19, а 714 тысяч скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сын мэра российского Нижнекамска заболел коронавирусом во время отдыха в Крыму. Мурат Метшин во время отдыха в Крыму заболел коронавирусом.
В Севастополе женщина осталась без ноги по вине медиков. Севастопольская городская больница №1 выплатит компенсацию своей пациентке, которая потеряла ногу из-за некачественного оказания медицинской помощи.
В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек. Три новых случая COVID-19 зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки.
Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки. За 7 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму за сутки еще 32 новых заражений коронавирусом
За 8 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции.
Медики открыли неожиданный симптом коронавируса
Американские медики заявили, что частая икота может быть одним из симптомов COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский журнал The American Journal of Emergency Medicine.
На выезде из Крыма образовалась огромная очередь
Люди, пребывавшие до сегодня на полуострове, бояться остаться там до конца лета.
Бывший крымский КаZантип залило фекалиями
Село Поповку в Сакском районе Крыма накрыл удушливый смрад канализационных стоков из озер.
5 августа
Приехала из Крыма: в России судью задержали по делу о взятке в 25 млн рублей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину по делу о взятке в размере 25 млн рублей.