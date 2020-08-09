Власть
Крымский архиепископ Климент стал митрополитом ПЦУ
Архиепископа Православной церкви Украины Климента возвели в сан митрополита.
Об этом в Facebook сообщает главный редактор газеты издания «Кримська світлиця» Андрей Щекун.
«Принимая во внимание многолетнее преданное служение поместной Украинской православной церкви, жертвенный архипастырский труд в условиях притеснений и гонений, по случаю 20-летия архиерейской хиротонии и пребывания на Крымской кафедре – архиепископ Симферопольский и Крымский Климент возводится в сан митрополита», - приводит журналист слова главы ПЦУ митрополита Епифания.
Щекун отметил, что лично стал свидетелем возведения архиепискова в сан митрополита во время службы В Михайловском соборе в Киеве.
В марте прошлого года в Симферополе полиция задержала архиепископа Климента, планировавший посетить в Ростове-на-Дону судебное разбирательство по делу украинца Павла Гриба, обвиняемого в России в содействии терроризму. Вскоре уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что священник отпущен из отделения полиции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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