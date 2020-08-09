Крымчане не смогут получить шенгенскую визу по российскому паспорту

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У крымчан есть только два варианта: получать украинский загранпаспорт или с российским паспортом, полученным вне Крыма, ехать за визой в Киев.

Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Он объяснил, что жители региона могут получить «шенген» в консульствах стран ЕС на территории материковой Украины. Для этого необходим либо загранпаспорт, выданный Россией до 2014-го года, либо украинский загранпаспорт.

«Европейский Союз не признал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Это означает, что российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не признаются и не принимаются при обращении за шенгенской визой», - сказал Эдерер в интервью «Интерфаксу».

Он добавил, что если у жителей Крыма есть украинский биометрический паспорт, то они могут въехать в Европу без визы, так как с 2017 года между ЕС и Украиной действует безвизовый режим для обладателей биометрических паспортов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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