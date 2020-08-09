Общество
Какой сегодня праздник 9 августа
фото © pixabay.com
Сегодня, 9 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День строителя
Во второе воскресенье августа в некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.
Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя«» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.
Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.
День книголюбов (Book Lovers Day)
Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус национальных, со временем становились международными (пусть и неофициальный), благодаря тому, что популярность их распространялась за пределы государства.
Так произошло и с Национальным Днем книголюбов США. Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днем книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.
Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на ее чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения. К слову о затратах на приобретение книги: для отдельных категорий людей по-прежнему актуальным остается посещение библиотек, которые тоже присоединяются к празднованию Дня книголюбов.
Кочанный день
В этот день отмечается память святого Пантелеимона, почитаемого в лике великомученика. Пантолеон (такое имя он носил до крещения) родился в 3 веке в Никомедии, в семье знатного язычника. В юности отец отправил его на обучение к знаменитому врачу Евфросину, и вскоре Пантолеон сам стал известным лекарем.
Также сегодня, 9 августа, отмечают такие праздники:
- День победы русского флота над шведами у мыса Гангут
- День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки
- Международный день коренных народов мира (International Day of the World's Indigenous Peoples)
- Праздник Военно-морского флота Болгарии
- День туркменской дыни
- День работников ветеринарной медицины Украины
- День пчеловода в Башкортостане
- День воздушных поцелуев
- День объятий в Японии
- Женский день в ЮАР
- День рисового пудинга (National Rice Pudding Day) в США
- День независимости Сингапура
- День защиты леса от пожара, День «дымняшки» (Smokey Bear Day) в США
- День польки (National Polka Day) в США
Сегодня именины празднуют: Наум, Николай, Климент, Пантелеймон, Савва, Мануил, Герман, Иосаф, Амур, Ангеляр, Анфиса, Горазд, Христодул.
Что происходило 9 августа в прошлые годы
1803 - изобретатель Роберт Фултон демонстрирует пароход.
1814 - продолжение колонизации Америки: коренное население индейцы вынуждены уступить половину Алабамы и часть Джорджии белым колонистам.
1842 - англичане и американцы заключили договор о демаркации границы между Канадой и США, данное событие вошло в историю как Договор Вебстера - Ашбертона.
1848 - на Буковине (историческая область в Восточной Европе) было отменено крепостное право.
1905 - между Российской империей и Японией в Портсмуте при посредничестве президента США Теодора Рузвельта начались мирные переговоры, которые завершились подписанием Портсмутского мирного договора (итоги: Россия признавала Корею сферой японского влияния, уступала Японии юг Сахалина).
1945 - после Хиросимы американцы сбросили атомную бомбу («Толстяк») на Нагасаки (Япония), в результате погибло 74 тысячи человек.
1965 - Сингапур (расположен на островах в Юго-Восточной Азии) отделился от Малайзии и получил независимость.
1969 - американская актриса Шерон Тейт на восьмом с половиной месяце беременности была зверски убита членами религиозный секты Чарльза Мэнсона.
1991 - Российская Федерация признана правопреемницей СССР (тоесть Россия взяла на себя все долги и обязательства СССР, но также приобрела к примеру всю заграничную собственность).
1999 - премьер-министр РФ Сергей Степашин был отправлен в отставку, на его должность назначен молодой никому пока неизвестный политик, КГБшник «со стажем» Владимир Путин.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 августа. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алуште пройдет этап Гран-при России по дрон-рейсингу. В эти выходные, в городе Алушта пройдут соревнования гоночных FPV квадрокоптеров.
Крымчанам резко захотелось жениться. В Республике Крым увеличилось количество зарегистрированных браков, сообщает пресс-служба Минюста РК.
Какой сегодня праздник 7 августа. Сегодня, 7 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Художник расписал стены Симферопольского СИЗО. Основатель сообщества художников «Крымграф» Дмитрий Аксютенко расписал стены Симферопольского СИЗО.
В Крыму ищут добровольцев, готовых работать с зараженными коронавирусом больными
Министерство здравоохранения Крыма объявило поиск специалистов для работы с больными, зараженными COVID-19, в госпитале в Симферополе.
Музыкант о крымчанах: «Они добрые, но не улыбаются»
Хамство и медлительность, отношение в стиле «и так сойдет»: часто именно так туристы характеризуют крымский сервис.
Сын мэра российского Нижнекамска заболел коронавирусом во время отдыха в Крыму
Мурат Метшин во время отдыха в Крыму заболел коронавирусом.
Бывший крымский КаZантип залило фекалиями
Село Поповку в Сакском районе Крыма накрыл удушливый смрад канализационных стоков из озер.
5 августа
В Крыму введут временные ограничения на операции с недвижимостью
Крымские многофункциональные центры «Мои документы» на время будут предоставлять услуги Росреестра только по предварительной записи, а в сентябре сделки с недвижимостью «заморозят», сообщает пресс-служба Мининформа РК.