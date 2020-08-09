Какой сегодня праздник 9 августа

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Сегодня, 9 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День строителя

Во второе воскресенье августа в некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя.

Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя«» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.

Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.

День книголюбов (Book Lovers Day)

Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус национальных, со временем становились международными (пусть и неофициальный), благодаря тому, что популярность их распространялась за пределы государства.

Так произошло и с Национальным Днем книголюбов США. Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрел поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днем книголюбов (Book Lovers Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.

Для многих людей чтение является основным хобби. Это увлечение не требует какой-то особенной подготовки, экипировки и затрат, за исключением средств на приобретение книги, выделенной части свободного времени на ее чтение, а также обстановки, которая не будет мешать погрузиться в мир литературного произведения. К слову о затратах на приобретение книги: для отдельных категорий людей по-прежнему актуальным остается посещение библиотек, которые тоже присоединяются к празднованию Дня книголюбов.

Кочанный день

В этот день отмечается память святого Пантелеимона, почитаемого в лике великомученика. Пантолеон (такое имя он носил до крещения) родился в 3 веке в Никомедии, в семье знатного язычника. В юности отец отправил его на обучение к знаменитому врачу Евфросину, и вскоре Пантолеон сам стал известным лекарем.

Также сегодня, 9 августа, отмечают такие праздники:

- День победы русского флота над шведами у мыса Гангут

- День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

- Международный день коренных народов мира (International Day of the World's Indigenous Peoples)

- Праздник Военно-морского флота Болгарии

- День туркменской дыни

- День работников ветеринарной медицины Украины

- День пчеловода в Башкортостане

- День воздушных поцелуев

- День объятий в Японии

- Женский день в ЮАР

- День рисового пудинга (National Rice Pudding Day) в США

- День независимости Сингапура

- День защиты леса от пожара, День «дымняшки» (Smokey Bear Day) в США

- День польки (National Polka Day) в США

Сегодня именины празднуют: Наум, Николай, Климент, Пантелеймон, Савва, Мануил, Герман, Иосаф, Амур, Ангеляр, Анфиса, Горазд, Христодул.

Что происходило 9 августа в прошлые годы

1803 - изобретатель Роберт Фултон демонстрирует пароход.

1814 - продолжение колонизации Америки: коренное население индейцы вынуждены уступить половину Алабамы и часть Джорджии белым колонистам.

1842 - англичане и американцы заключили договор о демаркации границы между Канадой и США, данное событие вошло в историю как Договор Вебстера - Ашбертона.

1848 - на Буковине (историческая область в Восточной Европе) было отменено крепостное право.

1905 - между Российской империей и Японией в Портсмуте при посредничестве президента США Теодора Рузвельта начались мирные переговоры, которые завершились подписанием Портсмутского мирного договора (итоги: Россия признавала Корею сферой японского влияния, уступала Японии юг Сахалина).

1945 - после Хиросимы американцы сбросили атомную бомбу («Толстяк») на Нагасаки (Япония), в результате погибло 74 тысячи человек.

1965 - Сингапур (расположен на островах в Юго-Восточной Азии) отделился от Малайзии и получил независимость.

1969 - американская актриса Шерон Тейт на восьмом с половиной месяце беременности была зверски убита членами религиозный секты Чарльза Мэнсона.

1991 - Российская Федерация признана правопреемницей СССР (тоесть Россия взяла на себя все долги и обязательства СССР, но также приобрела к примеру всю заграничную собственность).

1999 - премьер-министр РФ Сергей Степашин был отправлен в отставку, на его должность назначен молодой никому пока неизвестный политик, КГБшник «со стажем» Владимир Путин.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 августа. Какие праздники будут завтра?

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