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Холера в Крыму: стоит ли опасаться эпидемии?

15:27 воскресенье, 9 августа 2020
Холера в Крыму: стоит ли опасаться эпидемии?

фото © rambler.ru

Ровно 50 лет назад, 7 августа 1970 года, в Керчи началась вспышка холеры - умер первый заболевший. Керчь и ее окрестности стали карантинной зоной.

В Крыму ежегодно возникает опасность возникновения эпидемии этого смертельного заболевания, сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» главный внештатный детский инфекционист РК Людмила Прокудина.

«Главный путь распространения холеры – водный. Это может быть как речная, так и морская вода. Но чаще всего заражение происходит через употребление некипяченой воды или немытых овощей, – сообщила Прокудина. – В Крыму ежегодно существует опасность возникновения холеры, особенно этому способствуют высокие миграционные потоки».

По словам главного внештатного детского инфекциониста, для недопущения возникновения эпидемии холеры медицинские организации Крыма регулярно обследуют больных с кишечными инфекциями на предмет.

«В период с мая по октябрь все кишечные инфекции обследуются на холеру. В случае выявления такого больного немедленно развертывается госпиталь, массово проводятся противоэпидемические мероприятия», – отметила Прокудина. 

Холера – острая кишечная инфекция, относящаяся к особо опасным в силу быстрых темпов распространения, поражения  большого числа людей, а также тяжелому течению и достаточно высокому уровню летальности.

«Болезнь начинается остро – вначале появляется рвота и жидкий стул водянистого характера. Больной ощущает слабость, сильное обезвоживание организма, при этом температура не повышается, – описывает тревожные симптомы Прокудина. – Летальный исход наступает от обезвоживания, потери жидкости и солей».

Больные с холерой или с подозрением на заболевание должны быть немедленно госпитализированы в холерный госпиталь. В это же время в месте, откуда прибыл больной, проводятся противоэпидемические мероприятия.

«Мероприятия охватывают сразу большое число людей. Если заболевание зафиксировано у жильца многоквартирного дома – в больницу направляют всех его жителей, если в частном секторе – улицы, – продолжает врач. –  Все лица обследуются и сдают анализы, в случае отрицательного результата человека отпускают домой».

Главный внештатный детский инфекционист РК напомнила, что в условиях повышенных температур и большого скопления народа в Крыму повышается риск завозных случаев.

Источниками инфекции могут стать гости из стран Африки, Азии, Индии, где есть природные очаги. Поэтому каждый должен внимательно относиться к соблюдению личной гигиены, пить только кипяченую воду. В случае возникновения тревожных симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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