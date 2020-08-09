Граница Крым/Украина закрыта: кого пропустят

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У президента решили «сбалансировать» решение о закрытии КПВВ «с учетом прав и интересов граждан Украины».

Закрытую административную границу с Крымом можно пересечь в отдельных случаях, сообщило представительство президента Украины в АР Крым в Facebook 9 августа.

«Понимая все риски в связи с решением правительства относительно ограничения пересечения админграницы с Крымом... приложим все усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, которые живут на оккупированной территории», - говорится в сообщении.

Основаниями для разрешения на пересечение админграницы с полуостровом могут быть:

подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для вступления в ВУЗ;

в случаях отсутствия регистрации места жительства, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной правительству территории;

необходимости соблюдения принципа единства семьи;

в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;

в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;

в других случаях, когда есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе и в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).

Решение о пересечении КПВВ по гуманитарными основаниям будет принимать Госпогран служба по согласованию с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что «представительство будет содействовать гражданам в получении такого решения».

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