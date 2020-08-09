Коронавирус в Крыму
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Граница Крым/Украина закрыта: кого пропустят
фото © Корреспондент
У президента решили «сбалансировать» решение о закрытии КПВВ «с учетом прав и интересов граждан Украины».
Закрытую административную границу с Крымом можно пересечь в отдельных случаях, сообщило представительство президента Украины в АР Крым в Facebook 9 августа.
«Понимая все риски в связи с решением правительства относительно ограничения пересечения админграницы с Крымом... приложим все усилия для того, чтобы сбалансировать такое решение, с учетом прав и интересов граждан Украины, которые живут на оккупированной территории», - говорится в сообщении.
Основаниями для разрешения на пересечение админграницы с полуостровом могут быть:
подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для вступления в ВУЗ;
в случаях отсутствия регистрации места жительства, однако наличии других подтверждений проживания в Крыму/на подконтрольной правительству территории;
необходимости соблюдения принципа единства семьи;
в случаях тяжелой болезни лица и необходимости пополнения запасов лекарств и/или получения медицинской помощи;
в случаях смерти или тяжелой болезни близких родственников;
в других случаях, когда есть основание полагать, что ситуация требует безотлагательного пересечения лицом административной границы в любом направлении (в том числе и в случаях политически мотивированного преследования со стороны оккупационных властей).
Решение о пересечении КПВВ по гуманитарными основаниям будет принимать Госпогран служба по согласованию с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что «представительство будет содействовать гражданам в получении такого решения».
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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