Грабеж среди бела дня: в Севастополе рецидивист поживился в магазине

В Севастополе неизвестный мужчина ограбил магазин бытовой химии, сообщает пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, мужчина зашел в один из магазинов бытой химии и «на глазах у изумленного продавца открыто похитил бальзам после бритья и дезодорант», после чего ушел.

Но использовать украденную косметику 36-летний вор не успел. Его задержали полицейские и изъяли похищенное. Выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

Ранее в Судаке местный житель обокрал на 100 тысяч туристку, которую позвал на свидание. Тогда выяснилось, что пострадавшая познакомилась с нечестным кавалером на пляже, после чего они пошли в кафе и распивали спиртные напитки. После этого парочка отправились в номер гостиницы, где жила девушка. Ночью гость похитил золотые украшения туристки: браслет стоимостью 90 тысяч рублей, золотое кольцо за 20 тысяч рублей и 3500 рублей наличными.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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