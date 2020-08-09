Готовность трассы «Таврида» достигла 95 процентов

Строительство федеральной трассы «Таврида» почти завершено, общая готовность объекта достигла 95%.

Об этом сообщил пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО «ВАД» Григорий Назаров.

«Участок трассы от Керчи до Симферополя практически достроен. Основные работы сейчас ведутся в Бахчисарайском районе на шестом этапе строительства», - написал Назаров в Facebook.

Он рассказал, что на данном участке идет укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Рабочие наносят дорожную разметку и устанавливают барьерное ограждение, а также шумозащитные экраны, монтируют знаки и укрепляют откосы трассы.

Назаров напомнил, что окончательный ввод дороги в эксплуатацию запланирован в декабре этого года, но уже в сентябре машины смогут поехать по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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