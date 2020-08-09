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Происшествия

ДТП в Севастополе: у нового моста через балку занесло автомобиль

15:40 воскресенье, 9 августа 2020
Севастополь
ДТП в Севастополе: у нового моста через балку занесло автомобиль

фото © Евгений Дроботенко в сообществе Автопартнер Крым Севастополь ДТП

Водитель-«летчик» не справился с управлением и вылетел на встречку.

В субботу, 8 августа, в Севастополе на новом мосту через балку на Пожарова/Гагарина произошла авария с участием белого «Фиата» и серебристого «Фольксвагена». Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «Автопартнер Крым Севастополь».

По предварительным данным, «Фиат» двигался на приличной скорости со стороны площади 50-летия СССР. Водитель не снизил скорость перед поворотом перед мостом – автомобиль занесло, и он вылетел на встречку в районе строящегося «островка безопасности». Здесь в «Фиат» уже врезался «Фольксваген».

Момент заноса опубликован на канале ОО «Дорожный контроль-Севастополь».

По информации очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли острудники скорой, ГИБДД и МЧС.

К счастью, погибших в аварии нет. Пострадавшие, по инфромации очевидцев, есть, но не тяжелые.

В тексте использованы материалы: Форпост

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