Происшествия
ДТП в Севастополе: у нового моста через балку занесло автомобиль
фото © Евгений Дроботенко в сообществе Автопартнер Крым Севастополь ДТП
Водитель-«летчик» не справился с управлением и вылетел на встречку.
В субботу, 8 августа, в Севастополе на новом мосту через балку на Пожарова/Гагарина произошла авария с участием белого «Фиата» и серебристого «Фольксвагена». Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «Автопартнер Крым Севастополь».
По предварительным данным, «Фиат» двигался на приличной скорости со стороны площади 50-летия СССР. Водитель не снизил скорость перед поворотом перед мостом – автомобиль занесло, и он вылетел на встречку в районе строящегося «островка безопасности». Здесь в «Фиат» уже врезался «Фольксваген».
Момент заноса опубликован на канале ОО «Дорожный контроль-Севастополь».
По информации очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли острудники скорой, ГИБДД и МЧС.
К счастью, погибших в аварии нет. Пострадавшие, по инфромации очевидцев, есть, но не тяжелые.
В тексте использованы материалы: Форпост
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ДТП в Севастополе: у нового моста через балку занесло автомобиль видео
Водитель-«летчик» не справился с управлением и вылетел на встречку.
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