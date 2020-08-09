ДТП в Севастополе: у нового моста через балку занесло автомобиль

фото © Евгений Дроботенко в сообществе Автопартнер Крым Севастополь ДТП

Водитель-«летчик» не справился с управлением и вылетел на встречку.

В субботу, 8 августа, в Севастополе на новом мосту через балку на Пожарова/Гагарина произошла авария с участием белого «Фиата» и серебристого «Фольксвагена». Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «Автопартнер Крым Севастополь».

По предварительным данным, «Фиат» двигался на приличной скорости со стороны площади 50-летия СССР. Водитель не снизил скорость перед поворотом перед мостом – автомобиль занесло, и он вылетел на встречку в районе строящегося «островка безопасности». Здесь в «Фиат» уже врезался «Фольксваген».

Момент заноса опубликован на канале ОО «Дорожный контроль-Севастополь».

По информации очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли острудники скорой, ГИБДД и МЧС.

К счастью, погибших в аварии нет. Пострадавшие, по инфромации очевидцев, есть, но не тяжелые.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Длившийся двое суток лесной пожар под Судаком удалось потушить. Лесной пожар под Судаком в селе Веселое, который начался еще 6 августа, успешно ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму. Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб во время прогулки по «Тропе Голицына» в Новом Свете.

Едущий в Крым автобус попал в серьезное ДТП по дороге на полуостров. Пассажирский автобус, следовавший из Тюмени в Крым, столкнулся с фурой на территории Курганской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На ЮБК упавшего со скалы туриста пришлось эвакуировать на каяках. Сотрудники Ялтинского АСО провели поисково-спасательную операцию в районе Ай-Тодорского маяка, сообщает пресс-служба МЧС РК.