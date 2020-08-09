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Коронавирус в Крыму

Число жертв COVID в Крыму достигло 17

11:24 воскресенье, 9 августа 2020
Число жертв COVID в Крыму достигло 17

фото © strana.ua

За последние сутки в республике скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом говорится в статистике, представленной Минздравом региона.

«По данным Роспотребнадзора по РК и Севастополю, умерших – 17 человек. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 376 человек, выписано с выздоровлением – 1052», - говорится в сообщении.

На данный момент медики продолжают следить за здоровьем более тысячи человек, которые могли бы «подхватить» вирус. Из этого числа 656 человек наблюдаются в стационарах, 226 человек поместили в обсерваторы и еще 165 – изолированы дома.

В Минздраве напомнили, что крымчане, вернувшиеся в Крым из стран с неблагополучной эпидобстановкой, должны сообщить на «горячие линии» министерства или межрегионального управления Роспотребнадзора о своем месте жительства и состоянии здоровья.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за прошедшие сутки в регионе заразились новым вирусом еще 32 человека, поэтому число зараженных с начала года достигло 1469. Согласно данным, опубликованным на сайте Стопкоронавирус.рф, к утру воскресенья в России зафиксировали еще 5189 случаев заболевания. Таким образом, число выявленных инфицированных в стране превышает 887 тыс. человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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