Вслед за Глюкозой: Джигурда назвал Крым «юридически украинским»

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Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда высказал свое мнение о принадлежности Крыма, назвав полуостров «юридически украинским».

«Мне неоднократно предлагали компромисс: если я скажу, что Крым российский, то мне дадут «зеленый свет» и на политические программы будут звать, и в шоу-бизнесе. Моя позиция - как у Лукашенко (президент Белоруссии – ред.) Юридически Крым – украинский, фактически – российский, вот моя позиция», - заявил Джигурда в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».

Шоумен рассказал, что его неоднократно звали выступать на полуостров, обещая, что о поездке никто не узнает. Однако он каждый раз отказывался и напомнил, что является гражданином Украины и гордится этим.

Он назвал себя «единственным гражданином Украины, чья позиция не совпадает ни с позицией свой страны, ни Кремля».

Ранее российской певице Наталье Ионовой, более известной под псевдонимом Глюкоза, закрыли въезд в Украину из-за выступлений в Крыму. Во время допроса в аэропорту Борисполь она заявила, что ей «поездки на Украину важнее» и «Крым – украинский».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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