Stars
Вслед за Глюкозой: Джигурда назвал Крым «юридически украинским»
фото © vc.ru
Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда высказал свое мнение о принадлежности Крыма, назвав полуостров «юридически украинским».
«Мне неоднократно предлагали компромисс: если я скажу, что Крым российский, то мне дадут «зеленый свет» и на политические программы будут звать, и в шоу-бизнесе. Моя позиция - как у Лукашенко (президент Белоруссии – ред.) Юридически Крым – украинский, фактически – российский, вот моя позиция», - заявил Джигурда в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко».
Шоумен рассказал, что его неоднократно звали выступать на полуостров, обещая, что о поездке никто не узнает. Однако он каждый раз отказывался и напомнил, что является гражданином Украины и гордится этим.
Он назвал себя «единственным гражданином Украины, чья позиция не совпадает ни с позицией свой страны, ни Кремля».
Ранее российской певице Наталье Ионовой, более известной под псевдонимом Глюкоза, закрыли въезд в Украину из-за выступлений в Крыму. Во время допроса в аэропорту Борисполь она заявила, что ей «поездки на Украину важнее» и «Крым – украинский».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стивен Сигал придумал схему как избежать санкций из-за Крыма. Американский актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, зарегистрировал строительную компанию вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области России Александром Бабаковым.
Илья Авербух отдыхает в Крыму с Елизаветой Арзамасовой. Летние сборы школы фигурного катания в Симферополе в разгаре. В план тренировок юных фигуристов вошли и мастер-классы призера Олимпиады Ильи Авербуха.
Любовь Толкалина оголилась в Крыму после разрыва с возлюбленным. Актриса Любовь Толкалина всего несколько дней назад официально сообщила, что рассталась со своим возлюбленным из Британии.
Российская чемпионка: «Приведите Крым в порядок! Эта разруха и бедность вызывают сожаление». Российская фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями после поездки в Крым.
Украина приостановила работу пунктов пропуска на въезде в Крым
Въезжать в Крым смогут прописанные на полуострове, а выезжать из Крыма - прописанные на материковой Украине.
В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек
Три новых случая COVID-19 зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки.
Вслед за Глюкозой: Джигурда назвал Крым «юридически украинским»
Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда высказал свое мнение о принадлежности Крыма, назвав полуостров «юридически украинским».
Бывший крымский КаZантип залило фекалиями
Село Поповку в Сакском районе Крыма накрыл удушливый смрад канализационных стоков из озер.
5 августа
Курортный сезон
Новости курортного сезона