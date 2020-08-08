Власти нашли 24 фейковых сайта крымских санаториев

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Министерство курортов и туризма Крыма с начала года установило 24 фейковых сайта крымских объектов размещения.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«С начала года министерством курортов и туризма РК установлено создание мошенниками 24 сайтов на 13 объектов размещения. Из которых два сайта еще находятся в стадии блокировки», – отметили в министерстве.

На данный момент зафиксированы мошеннические сайты на нефункционирующие санаторий «Золотой пляж» (Ялта), санаторий «Черноморский» (Ялта), санаторий «Черноморский» (Евпатория), АО «Санаторий «Слава» (Алушта), санаторий (пансионат) «Жемчужина» (Ялта), пансионат «Энергетик» (Симферопольский район, Николаевка), пансионат «Полет» (Алушта), база отдыха «Волна» (Раздольненский район, село Стерегущее), пансионат «Кристалл» (Алушта), санаторий «Фемида» (Евпатория), пансионат «Лазурный» (Алушта), пансионат «Рыбачье» (Алушта) и пансионат «Массандра» (Ялта).

В пресс-службе министерства сообщили, что информация о нарушениях направляется в управление кибербезопасности МВД России и в МВД субъектов РФ для возбуждения уголовных дел, блокировки сайтов и пресечения деятельности мошенников. Кроме того, министерство оказывает содействие пострадавшим от мошенников туристам. «Во многих случаях мы помогаем гостям полуострова поселиться в другом отеле, собственники которых зачастую идут нам навстречу и размещают этих туристов на льготных условиях», – цитирует пресс-служба министра Вадима Волченко.

Всего в 2020 году в минкурортов поступило 103 жалобы от туристов, пострадавших вследствие действий мошенников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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