Происшествия
Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму
фото © МК
Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб во время прогулки по «Тропе Голицына» в Новом Свете.
Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Виктор Владимирович (Глухов) погиб, проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына». Это произошло во время фотографирования. Он не удержался и упал с края скалы» , - отметил собеседник агентства.
Информацию о гибели мужчины во время прохождения туристического маршрута подтвердил глава администрации Судака Игорь Степиков.
«Ориентировочно два часа назад в районе мыса Капчик с юго-западной стороны сорвался мужчина - Виктор Глухов. Сейчас проводятся следственные мероприятия Следственным комитетом. «Крым-Спас» достал тело мужчины с обрыва, куда он упал», - сообщил он.
По некоторым данным, Глухов приехал в Крым, чтобы пообщаться с молодыми кинематографистами на форуме, который проходит под Судаком.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
На ЮБК упавшего со скалы туриста пришлось эвакуировать на каяках. Сотрудники Ялтинского АСО провели поисково-спасательную операцию в районе Ай-Тодорского маяка, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Лесной пожар под Судаком: сгорело 10 гектаров лесной подстилки. Спасатели локализовали возгорание лесной подстилки на площади около 10 гектаров, которое произошло накануне днем под Судаком.
Крымчанка рассказала о взрыве в Бейруте: «Мы думали, что на нас напали». Страшная трагедия всколыхнула весь Ливан во вторник 4 августа, когда в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого уже погибли больше 130 человек, около пяти тысяч пострадали.
В Крыму водитель иномарки погибла при столкновении с КАМАЗом. Водитель иномарки погибла при столкновении с грузовиком на одной из крымских трасс.
Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки
За 7 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
Правительство Крыма пригласили на чай с «мертвой» водой
Симферополь вновь жалуется на ржавую жижу из кранов.
Почему в Крыму так и не появились игорная зона и горнолыжный курорт
Игорная зона и горнолыжный курорт – два проекта российских властей, которые, несмотря на многочисленные анонсы и обещания, начиная с 2014 года, так и не были реализованы на полуострове.
Бывший крымский КаZантип залило фекалиями
Село Поповку в Сакском районе Крыма накрыл удушливый смрад канализационных стоков из озер.
5 августа
«Отвратительный был проект»: Развожаев о стройке Камышового шоссе
Камышовое шоссе в Севастополе будет полностью сдано в эксплуатацию до конца года, заявили в правительстве города. Проект предусматривает трехметровые тротуары, освещение, ливневую канализацию и благоустройство.