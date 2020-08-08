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Происшествия

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму

06:45 суббота, 8 августа 2020
Судак
Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму

фото © МК

Вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб во время прогулки по «Тропе Голицына» в Новом Свете.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Виктор Владимирович (Глухов) погиб, проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына». Это произошло во время фотографирования. Он не удержался и упал с края скалы» , - отметил собеседник агентства.

Информацию о гибели мужчины во время прохождения туристического маршрута подтвердил глава администрации Судака Игорь Степиков.

«Ориентировочно два часа назад в районе мыса Капчик с юго-западной стороны сорвался мужчина - Виктор Глухов. Сейчас проводятся следственные мероприятия Следственным комитетом. «Крым-Спас» достал тело мужчины с обрыва, куда он упал», - сообщил он.

По некоторым данным, Глухов приехал в Крым, чтобы пообщаться с молодыми кинематографистами на форуме, который проходит под Судаком.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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