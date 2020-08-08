В случае гуманитарной катастрофы Киев даст воду в Крым

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Поставки воды из Украины в Крым возможны в случае «гуманитарной катастрофы» в регионе, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым – медикаментами, едой и так далее»», – сказал глава Кабмина в интервью украинским СМИ.

При этом Шмыгаль исключил возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу «по техническим причинам».

«С точки зрения промышленных поставок, сегодня есть ряд ограничений, начиная с физических. Начиная с того, что Северо-Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре. Необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», – пояснил украинский премьер.

Он также заявил, что «Украина не будет поставлять воду оккупационным войскам и для нужд военных баз».

Ранее бывший «представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин заявил, что Северо-Крымский канал готов к приему и транспортировке днепровской воды в Крым, никаких технический препятствий для этого нет. По его словам, каналу «не страшны никакие кустики и трещины в бетонных плитах».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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