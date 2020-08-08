В Симферополе вор сдался полиции, чтобы отомстить подельнику

Симферопольские оперативники раскрыли серию краж дорогостоящих фирменных велосипедов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Киевский» Управления МВД России по г. Симферополю по подозрению в совершении серии краж дорогостоящих велосипедов задержаны двое 20-летних парней, один из которых проживает в Симферополе, второй — в Симферопольском районе. Один из молодых людей уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемые дружат с детства, и в какой-то момент молодые люди решили объединиться с целью похищения транспортных средств из подъездов и частных домовладений. Завладев чужими велосипедами, они продавали их перекупщикам на рынках города Симферополя.

В определенный момент парни не поделили прибыль от проданного ворованного имущества, между ними произошла ссора. Тогда один из них, убежденный в несправедливом результате дележа криминальных денег, в ночное время похитил у подельника ранее украденный велосипед и сдал его в ломбард. Утром, обнаружив пропажу, так сказать «потерпевший», обидевшись на подельника, написал заявление в полицию, где чистосердечно «сдал» преступную деятельность их тандема.

Оперативниками доказана причастность подозреваемых по меньше мере к четырем кражам велосипедов.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление местонахождения похищенного имущества.

Следственными органами УМВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Оба фигуранта задержаны и помещены в изолятор временного содержания г.Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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