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Власть

В Севастополе женщина осталась без ноги по вине медиков

Севастопольская городская больница №1 выплатит компенсацию своей пациентке, которая потеряла ногу из-за некачественного оказания медицинской помощи.

Как сообщил «Новый Севастополь», правительство города перераспределило средства для выплаты денег по исполнительному листу.

«Случай произошел, по-моему, в 2017 году – некачественное оказание медицинской помощи, которое привело к ампутации ноги», – заявил вице-губернатор Александр Кулагин.

Директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов не смог сообщить подробности этой истории. «Выделение средств первой городской больнице на погашение задолженности по исполнительному листу от 12 марта 2020 года в размере 500 тысяч рублей», – озвучил он проект постановления правительства.

«Знать надо такие истории и разбираться с ними, что там за некачественное оказание помощи – доложите мне потом», – акцентировал внимание и.о. губернатора Михаил Развожаев.

В апреле 2019 года Ленинский районный суд удовлетворил иск о выплате горбольницей №1 компенсации в 800 тысяч рублей местной жительнице 1961 года рождения. Она получила травму ноги, упав на улице – в ходе лечения возникли осложнения, вследствие которых нога была ампутирована.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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