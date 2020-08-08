Власть
В Севастополе женщина осталась без ноги по вине медиков
Севастопольская городская больница №1 выплатит компенсацию своей пациентке, которая потеряла ногу из-за некачественного оказания медицинской помощи.
Как сообщил «Новый Севастополь», правительство города перераспределило средства для выплаты денег по исполнительному листу.
«Случай произошел, по-моему, в 2017 году – некачественное оказание медицинской помощи, которое привело к ампутации ноги», – заявил вице-губернатор Александр Кулагин.
Директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов не смог сообщить подробности этой истории. «Выделение средств первой городской больнице на погашение задолженности по исполнительному листу от 12 марта 2020 года в размере 500 тысяч рублей», – озвучил он проект постановления правительства.
«Знать надо такие истории и разбираться с ними, что там за некачественное оказание помощи – доложите мне потом», – акцентировал внимание и.о. губернатора Михаил Развожаев.
В апреле 2019 года Ленинский районный суд удовлетворил иск о выплате горбольницей №1 компенсации в 800 тысяч рублей местной жительнице 1961 года рождения. Она получила травму ноги, упав на улице – в ходе лечения возникли осложнения, вследствие которых нога была ампутирована.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки. За 7 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму рассказали о самых частых причинах смерти. Чаще всего в Крыму умирают от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезни органов дыхания и пищеварения, а также туберкулеза.
В Ялте депутаты рассказали как болели коронавирусом. В администрации Ялты недавно выявили очаг массового заражения коронавирусом. Там заболели почти два десятка чиновников и двое депутатов.
Симферопольский роддом прекращает прием пациенток. На базе Симферопольского клинического родильного дома №2 развернут инфекционный госпиталь, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Украина приостановила работу пунктов пропуска на въезде в Крым
Въезжать в Крым смогут прописанные на полуострове, а выезжать из Крыма - прописанные на материковой Украине.
В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек
Три новых случая COVID-19 зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки.
Вслед за Глюкозой: Джигурда назвал Крым «юридически украинским»
Эпатажный актер и шоумен Никита Джигурда высказал свое мнение о принадлежности Крыма, назвав полуостров «юридически украинским».
Бывший крымский КаZантип залило фекалиями
Село Поповку в Сакском районе Крыма накрыл удушливый смрад канализационных стоков из озер.
5 августа
Курортный сезон
Новости курортного сезона