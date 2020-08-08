Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки ● Содержащийся в вине антиоксидант смягчает течение COVID-19 ● В Ялте депутаты рассказали как болели коронавирусом ● Симферопольский роддом прекращает прием пациенток ● В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом
В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек
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Три новых случая COVID-19 зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки.
Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщает «Новый Севастополь».
«По состоянию на утро 8 августа зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – двое севастопольских пенсионеров и мужчина, приехавший в город на отдых», – сказано в сообщении.
Всего с начала года в Севастополе выявлено 374 случая заражения коронавирусной инфекцией.
В стационарах находится 40 человек. Выздоровели 312 человек, в том числе 6 за минувшие сутки. Умерли 11 человек.
В инфекционной больнице находится под наблюдением 178 человек, в городской больнице №9 – 107, под наблюдением по месту жительства – 233 человека.
В Крыму за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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