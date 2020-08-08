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Коронавирус в Крыму

В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек

В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек

фото © pixabay.com

Три новых случая COVID-19 зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщает «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 8 августа зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – двое севастопольских пенсионеров и мужчина, приехавший в город на отдых», – сказано в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе выявлено 374 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В стационарах находится 40 человек. Выздоровели 312 человек, в том числе 6 за минувшие сутки. Умерли 11 человек.

В инфекционной больнице находится под наблюдением 178 человек, в городской больнице №9 – 107, под наблюдением по месту жительства – 233 человека.

В Крыму за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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