В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек

фото © pixabay.com

Три новых случая COVID-19 зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства города сообщает «Новый Севастополь».

«По состоянию на утро 8 августа зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – двое севастопольских пенсионеров и мужчина, приехавший в город на отдых», – сказано в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе выявлено 374 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В стационарах находится 40 человек. Выздоровели 312 человек, в том числе 6 за минувшие сутки. Умерли 11 человек.

В инфекционной больнице находится под наблюдением 178 человек, в городской больнице №9 – 107, под наблюдением по месту жительства – 233 человека.

В Крыму за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 27 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рассказали о самых частых причинах смерти. Чаще всего в Крыму умирают от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезни органов дыхания и пищеварения, а также туберкулеза.

В Ялте депутаты рассказали как болели коронавирусом. В администрации Ялты недавно выявили очаг массового заражения коронавирусом. Там заболели почти два десятка чиновников и двое депутатов.

Симферопольский роддом прекращает прием пациенток. На базе Симферопольского клинического родильного дома №2 развернут инфекционный госпиталь, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом. По состоянию на утро 7 августа в Севастополе было зарегистрировано больше обычного новых случаев заболевания COVID-19 – 11 пациентов.