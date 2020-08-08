В Крыму введут временные ограничения на операции с недвижимостью

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Крымские многофункциональные центры «Мои документы» на время будут предоставлять услуги Росреестра только по предварительной записи, а в сентябре сделки с недвижимостью «заморозят», сообщает пресс-служба Мининформа РК.

По данным ведомства, причиной таких ограничений стал переход Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма на новое программное обеспечение. Как объяснили в министерстве, введения новой системы было запланировано еще в 2017 году, однако неоднократно переносилось.

Кроме этого, с 7 по 20 сентября получение услуг Росреестра в «Мои документы» и вовсе будет недоступно.

«Однако это не касается всех остальных услуг, предоставляемых в центрах «Мои Документы» - их можно будет получить как по предварительной записи, так и по талонам электронной очереди в самих центрах», - говорится в сообщении.

В Мининформе пояснили, что предварительно записаться для получения услуги по операциям с недвижимостью можно через официальные сайты многофункциональных центров.

Ранее в социальных сетях люди пожаловались на большие очереди за талоном в МФЦ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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