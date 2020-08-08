Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +31
море +26

Власть

В Крыму рассказали о самых частых причинах смерти

08:18 суббота, 8 августа 2020
В Крыму рассказали о самых частых причинах смерти

фото © Новости Крыма

Чаще всего в Крыму умирают от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезни органов дыхания и пищеварения, а также туберкулеза.

Об этом сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов на заседании комиссии по снижению смертности и улучшению качества жизни населения РК.

При этом он подчеркнул, что за последние пять лет общее снижение смертности составило 8,5%, младенческой - 27%, от болезней системы кровообращения – 21,3%, от туберкулеза на 45,1%, в ДТП на 31,4%.

Вице-премьер - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская отметила общее снижение уровня смертности.

«По итогам 6 месяцев текущего года зафиксировано снижение показателей смертности на 3,2% относительно аналогичного периода 2019 года, в том числе от болезней системы кровообращения, воздействий внешней среды, болезней органов пищеварения, дыхания и туберкулеза. Однако необходимо создавать все условия для повышения продолжительности жизни граждан и особое внимание уделить профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», - отметила Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольский роддом прекращает прием пациенток. На базе Симферопольского клинического родильного дома №2 развернут инфекционный госпиталь, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В Севастополе - резкий скачок новых заражений коронавирусом. По состоянию на утро 7 августа в Севастополе было зарегистрировано больше обычного новых случаев заболевания COVID-19 – 11 пациентов.

Показатели смертности снизились в Крыму в первом полугодии на три процента. Общая тенденция снижения смертности по отношению к аналогичному периоду предыдущего года наблюдается в Крыму.

В Крыму 24 новых заражений коронавирусом. За 6 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки

Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки

За 7 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.

Власть
Правительство Крыма пригласили на чай с «мертвой» водой

Правительство Крыма пригласили на чай с «мертвой» водой

Симферополь вновь жалуется на ржавую жижу из кранов.

Власть
Почему в Крыму так и не появились игорная зона и горнолыжный курорт

Почему в Крыму так и не появились игорная зона и горнолыжный курорт

Игорная зона и горнолыжный курорт – два проекта российских властей, которые, несмотря на многочисленные анонсы и обещания, начиная с 2014 года, так и не были реализованы на полуострове.

Власть
«Отвратительный был проект»: Развожаев о стройке Камышового шоссе

«Отвратительный был проект»: Развожаев о стройке Камышового шоссе

Камышовое шоссе в Севастополе будет полностью сдано в эксплуатацию до конца года, заявили в правительстве города. Проект предусматривает трехметровые тротуары, освещение, ливневую канализацию и благоустройство.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации