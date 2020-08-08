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В Крыму рассказали о самых частых причинах смерти
фото © Новости Крыма
Чаще всего в Крыму умирают от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезни органов дыхания и пищеварения, а также туберкулеза.
Об этом сообщил министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов на заседании комиссии по снижению смертности и улучшению качества жизни населения РК.
При этом он подчеркнул, что за последние пять лет общее снижение смертности составило 8,5%, младенческой - 27%, от болезней системы кровообращения – 21,3%, от туберкулеза на 45,1%, в ДТП на 31,4%.
Вице-премьер - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская отметила общее снижение уровня смертности.
«По итогам 6 месяцев текущего года зафиксировано снижение показателей смертности на 3,2% относительно аналогичного периода 2019 года, в том числе от болезней системы кровообращения, воздействий внешней среды, болезней органов пищеварения, дыхания и туберкулеза. Однако необходимо создавать все условия для повышения продолжительности жизни граждан и особое внимание уделить профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», - отметила Елена Романовская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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