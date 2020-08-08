В Крыму ищут добровольцев, готовых работать с зараженными коронавирусом больными

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Министерство здравоохранения Крыма объявило поиск специалистов для работы с больными, зараженными COVID-19, в госпитале в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Для работы в госпитале для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Симферополе срочно требуются врачи (любой специальности) и медицинские сестры-анестезисты», – отметили в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе министерства, речь идет об инфекционном госпитале на базе симферопольского роддома №2. Для врачей и медсестер предусмотрен вахтовый метод работы.

Накануне в республиканском минздраве сообщили, что на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом №2» развернут инфекционный госпиталь, в связи с чем прием беременных, рожениц и гинекологических больных в учреждение с 7 августа прекращен.

В это медучреждение будет осуществляться госпитализация пациентов с новой коронавирусной инфекцией с бессимптомным течением и явлениями ОРВИ, с односторонней пневмонией, подтвержденной на КТ, при отсутствии соответствующих заболеваний, по профилю «акушерство-гинекология».

Пациенты роддома до изменения сложившейся эпидемиологической ситуации направляются на лечение и родоразрешение в Симферопольский клинический родильный дом №1 и родильное отделение Симферопольской центральной районной клинической больницы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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