В Киеве засекретили «стратегию деоккупации Крыма»

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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отказался называть конкретные пункты «стратегии деоккупации Крыма», так как это «государственная тайна», сообщают украинские СМИ.

Он пояснил, что стратегию «озвучивать сегодня нельзя».

«Конкретные вещи в этой стратегии? Это определенный элемент государственной тайны. Но первое: Крым – это украинская земля. Он должен вернуться. Есть государственная стратегия, понимание, что пошагово мы должны делать, тоже есть. И как действовать с помощью в том числе и наших международных партнеров, мы также понимаем и знаем», - сказал Шмыгаль.

Не смог премьер и ответить на вопрос, как долго затянется деоккупация и признал, что этом может быть объективно длительный процесс.

Ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что «стратегия деоккупации Крыма» почти готова.

При этом в начале августа бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что в стране нет никакой стратегии «деоккупации полуострова». Тогда он рассказал, что украинские власти попросту скрывают отсутствие документа, говоря, что он «тайный».

Он также уточнил, что даже если существует этот тайный документ, то на реализацию всего в нем изложенного просто не найдется финансирования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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