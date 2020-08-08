Украина приостановила работу пунктов пропуска на въезде в Крым

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Въезжать в Крым смогут прописанные на полуострове, а выезжать из Крыма - прописанные на материковой Украине.

Правительство Украины приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице Крыма с Херсноской областью с 9 августа. Соответствующее решение было принято 8 августа на внеочередном заседании Кабинета министров Украины.

В частности об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя и выезда из нее. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», – написал он в Фейсбуке.

По его информации, работа КПВВ на админгранице временно прекратится с 8:00 9 августа 2020 года до 8:00 30 августа 2020 года.

Министр Кабмина также указал, что въезжать на полуостров через админграницу позволено тем гражданам Украины и членам их семей, которые зарегистрированы и постоянно проживают в Крыму или Севастополе и имеют там имущество.

Украинцы, которые не проживают постоянно в Крыму, при выезде с полуострова через админграницу должны установить приложение на телефон «Дій вдома» и дать согласие на самоизоляцию.

Ограничения не касаются лиц, которые пересекают админграницу с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с Крыма.

Согласно распоряжению Кабмина, выезд из Крыма других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«Выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», – добавил Немчинов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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