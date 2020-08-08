Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчан предупреждают о школьной «побочке» борьбы с коронавирусом ● Украина приостановила работу пунктов пропуска на въезде в Крым ● В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек ● Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки ● Содержащийся в вине антиоксидант смягчает течение COVID-19
Сын мэра российского Нижнекамска заболел коронавирусом во время отдыха в Крыму
фото © Новости Крыма
Мурат Метшин во время отдыха в Крыму заболел коронавирусом.
Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм.
- Шестого августа мне диагностировали коронавирус.
В своем видеообращении Мурат отметил, что со временем люди перестают обращать внимание на меры предосторожности: реже носят маску, не надевают перчатки и не дезинфицируют руки.
- Кажется, что если болезнь прошла мимо тебя ранее, то и в будущем она не коснется тебя. Так думал и я.
В конце июля Мурат поехал в отпуск в Крым. Находясь там, ближе к концу отдыха, он почувствовал странное недомогание.
- Это было усталость и головокружение. Длилось все это несколько дней. Началось со 2 августа и остается по сей день. Вернувшись в Казань, я сдал тест на коронавирус. Сдал я его 6 августа, в тот же день вечером пришел положительный результат.
Сейчас сын Айдара Метшина самоизолировался на даче, чтобы не заразить своих родных и близких. Врачи прописали ему лечение.
- Что касается самочувствия – изменения есть. Слабость, силы быстро заканчиваются, даже когда ты занимаешься простыми бытовыми вещами. Першит горло, есть кашель, немного заложен нос, я не чувствую запахов и вкусов.
Он также рассказал о том, как он, по его мнению, мог заразиться коронавирусом. По его словам, в Крыму, как и вообще на юге, не соблюдаются ограничения, связанные с коронавирусом.
- Я почти не видел людей, носящих маски и перчатки. Поэтому не трудно догадаться, что вирус там переносится очень быстро. Причем ношение средств индивидуальной защиты нигде и не требуют.
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе COVID-19 выявлен за сутки у трех человек. Три новых случая COVID-19 зарегистрированы в Севастополе за минувшие сутки.
Плюс 27: сводка заражений в Крыму за прошедшие сутки. За 7 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму рассказали о самых частых причинах смерти. Чаще всего в Крыму умирают от болезней системы кровообращения, злокачественных новообразований, болезни органов дыхания и пищеварения, а также туберкулеза.
В Ялте депутаты рассказали как болели коронавирусом. В администрации Ялты недавно выявили очаг массового заражения коронавирусом. Там заболели почти два десятка чиновников и двое депутатов.
В Крыму ищут добровольцев, готовых работать с зараженными коронавирусом больными
Министерство здравоохранения Крыма объявило поиск специалистов для работы с больными, зараженными COVID-19, в госпитале в Симферополе.
Музыкант о крымчанах: «Они добрые, но не улыбаются»
Хамство и медлительность, отношение в стиле «и так сойдет»: часто именно так туристы характеризуют крымский сервис.
Сын мэра российского Нижнекамска заболел коронавирусом во время отдыха в Крыму
Мурат Метшин во время отдыха в Крыму заболел коронавирусом.
Бывший крымский КаZантип залило фекалиями
Село Поповку в Сакском районе Крыма накрыл удушливый смрад канализационных стоков из озер.
5 августа
В Крыму введут временные ограничения на операции с недвижимостью
Крымские многофункциональные центры «Мои документы» на время будут предоставлять услуги Росреестра только по предварительной записи, а в сентябре сделки с недвижимостью «заморозят», сообщает пресс-служба Мининформа РК.