Сын мэра российского Нижнекамска заболел коронавирусом во время отдыха в Крыму

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Мурат Метшин во время отдыха в Крыму заболел коронавирусом.

Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм.

- Шестого августа мне диагностировали коронавирус.

В своем видеообращении Мурат отметил, что со временем люди перестают обращать внимание на меры предосторожности: реже носят маску, не надевают перчатки и не дезинфицируют руки.

- Кажется, что если болезнь прошла мимо тебя ранее, то и в будущем она не коснется тебя. Так думал и я.

В конце июля Мурат поехал в отпуск в Крым. Находясь там, ближе к концу отдыха, он почувствовал странное недомогание.

- Это было усталость и головокружение. Длилось все это несколько дней. Началось со 2 августа и остается по сей день. Вернувшись в Казань, я сдал тест на коронавирус. Сдал я его 6 августа, в тот же день вечером пришел положительный результат.

Сейчас сын Айдара Метшина самоизолировался на даче, чтобы не заразить своих родных и близких. Врачи прописали ему лечение.

- Что касается самочувствия – изменения есть. Слабость, силы быстро заканчиваются, даже когда ты занимаешься простыми бытовыми вещами. Першит горло, есть кашель, немного заложен нос, я не чувствую запахов и вкусов.

Он также рассказал о том, как он, по его мнению, мог заразиться коронавирусом. По его словам, в Крыму, как и вообще на юге, не соблюдаются ограничения, связанные с коронавирусом.

- Я почти не видел людей, носящих маски и перчатки. Поэтому не трудно догадаться, что вирус там переносится очень быстро. Причем ношение средств индивидуальной защиты нигде и не требуют.

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